Ein Schwerverletzter bei Rauferei

Bei einer Rauferei von drei Nachtschwärmern am Montag in den frühen Morgenstunden in Regau (Bezirk Vöcklabruck) ist einer von ihnen schwer verletzt worden.

Alle drei Beteiligten, ein 28-Jähriger aus Timelkam und ein 26-Jähriger aus Vöcklabruck sowie 23-Jähriger aus Laakirchen, waren stark betrunken, als sie aus ungeklärter Ursache in Streit gerieten, so die Polizei.

Ins Landeskrankenhaus Vöcklabruck gebracht

Zuletzt schlugen die beiden Älteren mit Fäusten und Fußtritten so massiv auf den Jüngsten, dass ihn danach die Rettung in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck einliefern musste.