730.000 Euro für Licht ins Dunkel

Mehr als 730.000 Euro haben die Oberösterreicher am Heiligen Abend im Zuge der Fernsehsendungen des ORF Oberösterreich für Licht ins Dunkel gespendet.

Das Geld kommt notleidenden Familien und Kindern in ganz Oberösterreich zu Gute. Österreichweit sind bei der 40. Sendung am Heiligen Abend im ORF 7.912.590,28 Euro an Spenden gesammelt worden.

Prominenz am Spendentelefon

Am Spendentelefon im ORF-Landesstudio in Linz haben Politiker wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) oder auch Schauspieler Ferry Öllinger die Spenden am Telefon entgegengenommen.

Link: