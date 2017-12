Wohnhausbrand in Rutzenham

In Rutzenham (Bezirk Vöcklabruck) ist Montagfrüh der oberste Stock eines Zweifamilienhauses abgebrannt. Die darin wohnende Familie konnte noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Gegen 5.00 Uhr hatte eine Nachbarin das Feuer bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt.

Brennende Kerze als Auslöser

Die Löscharbeiten der etwa 80 Feuerwehrleute waren Montagfrüh noch im Gange. Die Polizei vermutet, dass das Feuer von einer brennenden Kerze auf der Terrasse des Hauses, ausgegangen war.

Garagenbrand in Wels

In Wels ist am heiligen Abend eine Garage bei einem Wohnhaus nahezu komplett abgebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen. Wodurch das Feuer ausgebrochen ist, kann nicht gesagt werden, Auto war keines in der Garage.