Altbischof Aichern feiert 85. Geburtstag

Altbischof Maximilian Aichern feiert am 26. Dezember seinen 85. Geburtstag. Er wird als Brückenbauer für jene Menschen bezeichnet, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Am Stefanitag gibt es im Linzer Mariendom einen Festgottesdienst.

Noch immer fit - geistig und körperlich - und auch nach wie vor vielseitig engagiert, seine 85 Jahre merkt man Altbischof Maximilian Aichern nicht an. Geboren wurde er am 26. Dezember 1932 in Wien: „Ich bin halt immer im Schatten des Christkinds des Weihnachtstages gestanden.“

Aichern sollte elterlichen Betrieb übernehmen

Zunächst wurde er Fleischhauer und sollte den elterlichen Betrieb übernehmen. Doch das machte seine Schwester Edeltraud, und damit konnte sich Maximilian Aichern seinen Wunsch erfüllen, Priester und Ordensmann zu werden. Sein Weg führte ihn 1981 als Bischof nach Linz.

Festgottesdienst am 26. Dezember

23 Jahre lang hat er die Geschicke der Diözese Linz gelenkt und viel bewirkt, wie zum Beispiel die Gründung einer Bischöflichen Arbeitslosenstiftung. Seit seinem Rücktritt als Bischof im Jahr 2005 hilft Aichern immer noch, wo er gebraucht wird - nimmt sich aber auch Zeit für sich selbst: „Ich bin schon von meinem Interesse aus der Schulzeit her ein wenig ein Historiker. Und es ist gut, wenn man als Altbischof auch ein bisschen Zeit erübrigt, manche historischen Sachen zu lesen.“

Anlässlich seines 85. Geburtstages gibt es am 26. Dezember um 10.00 Uhr quasi als Dankeschön einen Festgottesdienst im Linzer Mariendom.