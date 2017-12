Hund wurde zum Lebensretter

In Prambachkirchen (Bezirk Eferding) sind in der Nacht auf Sonntag ein 25-jähriger Mann und zwei Katzen aus einem in Brand geratenen Haus gerettet worden. Zum Retter wurde ein Hund.

Der Hund hatte gegen 3.00 Uhr zu bellen angefangen. Sein Frauchen wurde dadurch wach und bemerkte den Brand beim hölzernen Eingangsbereich des Hauses. Die Außenstiege und die Fassade waren teilweise in Brand geraten. Sie alarmierte die Feuerwehr.

laumat.at/Matthias Lauber

Mann über Fenster in Sicherheit gebracht

Der junge Untermieter konnte das Haus nicht mehr über den brennenden Eingangsbereich verlassen. Er wurde von den Feuerwehrleuten über ein Fenster in Sicherheit gebracht. Er kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital. Eine nicht ausreichend ausgedämpfte Zigarette dürfte den Brand ausgelöst haben.