Lkw-Verkehr hat stark zugenommen

Der Lkw-Verkehr auf Oberösterreichs Autobahnen hat heuer stark zugenommen. Das belegen neue Zahlen des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Österreichweit die meisten Lkws wurden in Haid auf der A1 gezählt - 4,8 Millionen.

Das sind um 120.000 mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Gestiegen ist der Lkw-Verkehr auch auf der A8 und der A25, so der VCÖ.

APA/dpa

3,5 Millionen Lkws bei Marchtrenk

Bei Marchtrenk wurden 3,5 Millionen Lkws gezählt - ein Plus von 70.000. Und in Suben wurden 3,1 Millionen Lastwagen registriert. Das sind 130.000 mehr als noch im Jahr davor. Der VCÖ fordert ein umfassendes Maßnahmenpaket, um mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen. So sollten betriebliche Gleisanschlüsse forciert und Anreize zum Transport auf der Straße abgebaut werden.