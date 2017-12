Weihnachtsgeschenke und Dekoration gestohlen

Unbekannte Täter haben einem Welser und einer Linzerin Weihnachten vermiest. In Linz stahlen die Täter Geschenke und Bargeld aus einer Wohnung im Stadtteil Spallerhof.

Sie brachen die Tür am Freitag zwischen 7.10 und 15.00 Uhr auf und ließen die Sachen mitgehen, teilte die Landespolizeidirektion OÖ am Samstag mit. Die Schadenshöhe stand vorerst nicht fest.

Dekoration aus Kellerabteil gestohlen

In Wels wurde Dekoration aus einem Kellerabteil gestohlen. Der 39-jährige Besitzer zeigte das Delikt am Freitag an. Der Täter dürfte wohl durch die öfters offenstehende Tür zu den Kellerabteilen geschlichen sein und in das betreffenden Abteil eingedrungen sein. Der Schaden beträgt rund 3.000 Euro.