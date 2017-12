Megastau legt Weihnachtsverkehr lahm

Der Weg in die Weihnachtsferien hat vielen Reisenden am Freitag gute Nerven abverlangt. Wer von Deutschland kommend durch Oberösterreich fahren wollte, geriet in einen durch einen Unfall ausgelösten kilometerlangen Stau.

Mitten im dichten Weihnachtsreiseverkehr prallten gegen 18.00 Uhr auf der Innkreisautobahn in Richtung Wels zwischen Pichl und dem Knoten Wels neun Fahrzeuge zusammen. Die beschädigten sieben Autos und zwei Klein-Lkws blockierten die linke Fahrspur. Dieses Nadelöhr führte rasch zu einem Verkehrschaos und einem kilometerlangen Stau.

Verkehr über Meggenhofen abgeleitet

Vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Dazu musste die Innkreisautobahn kurzzeitig gesperrt und der Verkehr bei Meggenhofen abgeleitet werden. Das verschärfte die Verkehrslage auch auf der Ausweichstrecke. Auf der Innkreisautobahn baute sich in Richtung Wels ein kilometerlanger Stau auf. Auf einer Strecke von 28 Kilometern bildete sich eine erleuchtete Blechlawine, die nur im Schritttempo oder gar nicht mehr vorankam.

Rückstau bis Pocking

Verschärft wurde die Lage auch noch bei der Einreise von Bayern nach Österreich. Beim Grenzübergang mussten sich viele Reisende eine Vignette kaufen. Dadurch bildete sich von Suben ein Rückstau bis Pocking. Die Unfallbeteiligten dürften unverletzt oder mit leichten Verletzungen davon gekommen sein. Eine Person wurde vom Roten Kreuz Wels in das Klinikum Wels eingeliefert.