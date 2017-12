Christian Wozabal kämpfte um Firma

Mitte dieser Woche wurde bekannt, dass mit dem Verkauf des Textilvermieters Wozabal an Salesianer Miettex auch die Marke „Wozabal“ mitverkauft wurde. Ex-Eigentümer Christian Wozabal räumt Fehler in der Vergangenheit ein.

Christian Wozabal hat um ein Sanierungsverfahren für das Familienunternehmen gekämpft, die Gläubiger hatten das aber abgelehnt. Der Blick zurück auf diese Zeit offenbart mehrere Seiten, wie Christian Wozal im Interview mit ORF-Redakteurin Sabine Fürst dargelegt hat: „Der Fehler war sicher, dass man vor drei oder vier Jahren zu viele Chancen gleichzeitig nutzen wollte, wodurch dann auch ein Verlust entstanden ist, der zwar jetzt operativ wieder beseitigt ist und das Unternehmen wieder gut dasteht, aber wo wir die Finanzierungsstruktur überfordert haben.“

Wozabal: „Mache mir heuer keinen Vorwurf“

Zugleich betont Wozabal, dass er sich keinen Vorwurf im Blick auf das heurige Jahr mache. Er habe alles getan, um das Unternehmen neu aufzustellen, was aber nicht sein wollte. Auf die Frage, ob er den Kauf von Wozabal durch Salesianer Miettex für eine gute Lösung halte, meint Wozabal, grundsätzlich sei es positiv, dass es weitergehe. Zugleich könne er aber nicht verhehlen, dass es sich dabei nur um die zweitbeste Lösung handle, „weil das Unternehmen an sich gewinnbringend war und einen guten Cashflow hatte“. Ebenso habe das Unternehmen auch über eine gute Kundenleistung und gute Mitarbeiter verfügt. Insofern sei es schade, dass es so gekommen sei, beklagt Wozabal.

Familie rückt näher zusammen

Wie es mit ihm selber beruflich weitergehe, wisse er noch nicht genau, so der Ex-Eigentümer. Es gebe ein paar Optionen. Unter Salesianer Miettex weiterzuarbeiten mache aber beidseitig keinen Sinn. Darauf angesprochen, dass es nun mit der Übernahme durch Salesianer Miettex das Familienunternehmen Wozabal nicht mehr gibt, meint Christian Wozabal: In der Familie erlebe er die Situation als Krise, man rücke näher zusammen. Es gebe keinen Konflikt deswegen, aber: „Freilich ist es ein Punkt, wo man sich neu orientieren, aber auch trauern muss, über das, was es nicht mehr gibt.“

Weihnachten: „Keine angenehme Situation“

Danach gefragt, wie es ihm jetzt zu Weihnachten gehe, meint Christian Wozabal. Er sei jetzt nicht „desperat“, aber natürlich sei es keine angenehme Situation: „Sobald man wieder den nächsten Schritt gesetzt hat und man auch weiß, wie es im nächsten Jahr persönlich weitergeht, hat man auch wieder ein besseres Gefühl.“