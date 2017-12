Viel Verkehr am Weihnachtswochende

Viele Oberösterreicher fahren am Weihnachtswochenende nach Hause oder machen Besuche. Damit ist mit deutlich mehr Verkehr zu rechnen. Nicht nur auf den Stadtausfahrten in Linz, sondern auch im Bahnverkehr wird viel los sein.

„Driving home for christmas“ heißt ein Weihnachtslied, viele Oberösterreicher werden zu Weihnachten auch Nachhause zu ihren Liebsten fahren. Die Radio-OÖ-Verkehrsredaktion rechnet daher vor allem Freitagmittag und Samstagvormittag mit Staus am Weg ins lange Weihnachtswochenende. Besonders staugefährdet ist die A7, die Mühlkreisautobahn in Linz. Nachdem wohl noch viele die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen, ist auch rund um die Einkaufszentren mit regem Verkehr zu rechnen. Das betrifft vor allem die Umfahrung Traun, die B139, in Haid und die B1 stadtauswärts nach Pasching.

ORF

Mehr Waggons für Fahrgäste

Im Bahnverkehr erwarten ÖBB und Westbahn deutlich mehr Fahrgäste. Die ÖBB hängen daher an einige Fernverkehrszüge Waggons an, damit mehr Fahrgäste Platz finden. Bis zum Heiligen Dreikönigstag wird es 20.000 Sitzplätze mehr geben. Die Bundesbahnen empfehlen eine Sitzplatzreservierung. Denn wenn zu viele Fahrgäste im Zug sind und auch die Stehplätze ausgelastet, muss man schlimmstenfalls wieder aussteigen.

Tickets rechtzeitig buchen

Die Westbahn verdoppelt ihre Garnituren, damit gibt es deutlich mehr Sitzplätze auf der Fahrt Richtung Wien oder Salzburg. Der Fernbusbetreiber Flixbus hofft vor den Weihnachtsfeiertagen auf einen Fahrgastrekord und bietet ebenfalls mehr Busse auf seinen Routen an. ÖBB, Westbahn und Flixbus raten Tickets rechtzeitig über das Internet zu kaufen und nicht auf den letzten Drücker.

