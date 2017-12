Viel Kultur rund um Weihnachten

Im Kulturleben der nächsten Tage spielt Weihnachten eine große Rolle. Zur Einstimmung bieten die großen Kulturhäuser in Linz ein Programm, in dem für jeden etwas dabei sein dürfte.

„Hänsel und Gretel“ ist die Weihnachtsoper schlechthin. Pünktlich zur Weihnachtszeit steht der Klassiker der Gebrüder Grimm in der Inszenierung von Ex-Landestheaterintendant Rainer Mennicken wieder auf dem Spielplan des Landestheaters. Die erste der insgesamt fünf Vorstellungen startet am Donnerstag.

Miguel Herz-Kestranek im Schauspielhaus

Am Freitag gastiert Publikumsliebling Miguel Herz-Kestranek im Schauspielhaus an der Promenade. In besinnlicher Zweierbesetzung präsentiert der Buchautor und Schauspieler Advent-Heiteres aus fremder und eigener Feder.

Weihnachtsgala im Brucknerhaus

Auch das Brucknerhaus befindet sich im vorweihnachtlichen Endspurt. Stargäste wie unter anderem Erika Pluhar oder Jazzsängerin Melba Joyce sowie Freunde des Brucknerhauses zelebrieren eine Weihnachtsgala - von Klassik bis Jazz von Popp bis zu traditioneller Musik.

Weihnachten im Museum

Und Weihnachten im Museum gibt es im Harrachstal in Weitersfelden. Dort dreht sich in einer Sonderausstellung alles um die Zierkeramik.

