Uneinigkeit über Bitcoin-Zukunft

Die digitale Währung Bitcoin wird bald ein jähes Ende finden. Davon ist der Linzer Finanzexperte Teodoro Cocca überzeugt. Ein oberösterreichischer Bitcoin-Pionier widerspricht naturgemäß dem Finanzexperten.

In einer Halle im Großraum Linz werden digitale Währungen wie Bitcoins erzeugt. Die Rechenleistung dieser Computergrafikkarten wird in virtuelles Geld gewandelt - und das kann in „echtes“ Geld umgetauscht werden.

ORF

„Marktkapitalisierung steigt rasant an“

Zuletzt entstand ein Hype um Bitcoins. Ende November war ein Bitcoin noch rund 8.000 Euro wert, mittlerweile stieg der Kurs nahezu auf das Doppelte, also über 16.000 Euro an. Mario König von der Firma „Team Vienna“ in Leonding dazu: "Die Marktkapitalisierung, sprich wie viel Geld auf der ganzen Welt investiert wird, steigt rasant an. Ein Grund ist, dass viele Menschen bemerken, dass man damit viel Geld verdienen könnte und dementsprechend investieren.“

König betreibt eine sogenannte Bitcoin-Farm im Almtal. Solche Farmen gelten gemeinhin als Stromfresser. Daher stehen sie vor allem in China, weil dort der Strom aus Kohlekraftwerken billiger ist. Umweltschützer haben bereits Bedenken.

ORF

„Stabilität durch Technologie“

Geht es nach Finanzexperten, hat der ganze Hype um Bitcoins aber ohnehin bald ein Ende, so Teodoro Cocca von der Uni Linz: „Diese Preisentwicklung zeigt alle Merkmale einer spekulativen Blase. Also einer Herde, die den Preis auf Höhen treibt, die eigentlich überhaupt nicht mehr nachhaltig und nachvollziehbar sind. Ursprünglich sind digitale Währungen eine gute Idee, aber dass jetzt weltweit diese Herdenbewegung stattfindet, ist aus meiner Sicht wenig rational.“

König dazu: „Vor allem Finanzexperten sehen das Ganze als Finanzprodukt, vergleichen das mit Aktien, wo ein Unternehmen dahintersteht, bei Kryptowährungen per se aber nicht. Aber schaut man sich die Technologie im Hintergrund an, hat man weit mehr Stabilität dahinter.“

Cocca rechnet mit Regulierung

Noch sind Bitcoins ein sich selbst regulierender Markt, das könnte sich aber bald ändern, so Cocca: „Für das nächste Jahr ist zu erwarten, dass sich die Regulatoren wahrscheinlich dem Thema annehmen werden. Sobald eine Regulation kommen wird, was ich sehr stark erwarte, glaube ich dass die spekulative Blase in sich zusammenfallen wird.“