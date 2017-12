Immer mehr Wintercamper

Schnee und Kälte können Campern offenbar nichts anhaben. Denn auch im Winter rollen immer mehr Wohnmobile und Wohnwagen auf die Campingplätze an. Die Zahl der Ankünfte stieg in den vergangenen fünf Jahren um 22 Prozent.

Nicht nur die Qualität der fahrbaren Unterkünfte, auch die Ausstattung der Campingplätze mache bequemes Übernachten möglich, so der Österreichische Campingclub.

Camper versammeln sich rund um Thermen

Im Sommer sind es Badeseen oder Wanderrouten, die Camper an Oberösterreich schätzen. In der kalten Jahreszeit versammeln sie sich hingegen rund um die Thermen. Noch sei Wintercamping in Oberösterreich ein zartes Pflänzchen, das aber am Wachsen sei, so der Österreichische Campingclub.

In Bundesländern wie Tirol oder Vorarlberg sind es vor allem Campingplätze in Skigebieten, die das ganze Jahr über geöffnet haben und einiges bieten: Beheizte Skiställe, Restaurants, Wellness- und Saunalandschaften, aber auch Pisten, Loipen und Thermen liegen da vor der Haustüre.

Wärmedämmung und bessere Ausstattung

Waren es vor fünf Jahren österreichweit noch 354.000 Übernachtungen in den Monaten Dezember, Jänner und Februar, so durften sich die Betreiber von Campingplätzen zuletzt über mehr als 380.000 Nächtigungen freuen. Camping liegt also auch im Winter im Trend. Wärmedämmung, bessere Ausstattung der Wohnwagen oder Wohnmobile und gute Vorbereitung - wie ausreichend Gas zum Heizen und Thermomatten für alle Scheiben - machen auch den Winterurlaub zu einem komfortablen Erlebnis.