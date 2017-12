Wöginger neuer ÖVP-Klubobmann

ÖAAB-Obmann August Wöginger ist am Dienstag vom ÖVP-Parlamentsklub einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt worden. Der Oberösterreicher übernimmt sein Amt von Bundeskanzler Sebastian Kurz

Wöginger feiert in der Nationalratssitzung am Mittwoch sein 15-jähriges Jubiläum als Nationalratsabgeordneter. Er sei mit „Leib und Seele Parlamentarier“, erklärte der Oberösterreicher nach seiner Wahl im Klub in einer Aussendung.

Bereits geschäftsführender Klubobmann

Er übernimmt das Amt von Bundeskanzler Sebastian Kurz, der den ÖVP-Parlamentsklub für die Dauer der Regierungsbildung interimistisch geleitet hatte. Wöginger war in dieser Zeit bereits geschäftsführender Klubobmann. In der vorigen Legislaturperiode hatte Reinhold Lopatka den ÖVP-Klub geführt.