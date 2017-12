71-jährige Pensionistin betrogen

Eine 71-jährige Pensionistin aus Steyregg ist das Opfer von Bitcoin-Betrügern geworden. Die Täter hatten der Frau am Telefon vorgegaukelt, sie hätte bei einem Gewinnspiel eine große Summe gewonnen.

Seit September hatte die 71-jährige Steyreggerin immer wieder Anrufe erhalten, in denen ihr gesagt wurde, sie hätte 75.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen. Immer wieder beteuerte die Frau, an keinem Gewinnspiel teilgenommen zu haben. Die Anrufe gingen weiter.

Transportversicherung um 800 Euro in Bitcoins

Schließlich wurde der Frau angekündigt, der Gewinn werde ihr an ihrer Wohnadresse in bar ausgehändigt, wenn sie zuvor eine Transportversicherung um 800 Euro in Bitcoins abschließe. Die Pensionistin ließ sich schließlich doch - auch durch Zureden eines Verwandten - zu der Transaktion überreden. Die Betrüger gaben ihr per Telefon genaue Anweisungen, wie sie Bitcoin-Gutscheine kaufen könne, und die 71-Jährige übermittelte den Tätern die entsprechenden Codes dann ebenfalls per Telefon.

Polizei warnt vor Sicherungsleistungen

Nachdem sie so 800 Euro überwiesen hatte, hörte sie allerdings nichts mehr von dem angeblichen Gewinn. Die Polizei warnt deshalb erneut: Seriöse Glücksspielunternehmen würden niemals derartige finanzielle Sicherungsleistungen einheben.