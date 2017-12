Alkolenker in Steyr vor Gericht

Weil er mit 1,8 Promille Alkohol im Blut einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben soll, steht am Dienstag am Landesgericht Steyr ein 40-jähriger Mann vor Gericht.

Der 40-Jährige war am 19. August in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf an der Krems) mit seinem Wagen auf ein Auto einer 51-jährigen Frau aufgefahren, das dadurch in ein entgegenkommendes, voll besetztes Tankfahrzeug der Feuerwehr geschleudert wurde.

laumat.at / Matthias Lauber

Sechs Feuerwehrleute verletzt

Die Lenkerin wurde im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Sechs Feuerwehrleute wurden bei dem Aufprall verletzt und ins Krankenhaus gebracht, ebenso der Unfallverursacher.

Link: