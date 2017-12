Drogenpärchen bei Verkehrskontrollen erwischt

Nachdem bei einer Verkehrskontrolle im Bezirk Rohrbach Polizisten ihrem Freund Drogenkonsum nachgewiesen und den Führerschein abgenommen hatten, fuhr die 21-jährige Frau weiter – bis eine weitere Streife auch bei ihr Drogen feststellte.

Das junge Pärchen hatte wie erst jetzt bekannt wurde, am Freitagvormittag Speed eingenommen und Marihuana geraucht. Am Nachmittag waren sie im Bezirk Rohrbach mit ihrem Kleinbus unterwegs. Beamten der Kripo Rohrbach fiel die unsicher wirkende Fahrweise auf. Sie stoppten das Fahrzeug in St. Martin im Mühlkreis auf der Rohrbacher Straße (B127).

Mühlviertler musste zur Polizei

Der erste Verdacht, dass der 24-jährige Lenker betrunken ist, bestätigte sich durch einen Alkomatschnelltest nicht. Der Drogentest verlief hingegen positiv und auch der Polizeiarzt bestätigte, dass der junge Mühlviertler fahruntauglich war. Daraufhin wurde ihm der Führerschein abgenommen. Als der Mann zur Polizeidienststelle mitgenommen wurde, wechselte seine 21-jährige Freundin vom Beifahrer- auf den Fahrersitz und fuhr nach Hause.

Auch 21-Jährige von Verkehrsstreife angehalten

In Putzleinsdorf stoppten sie jedoch Lembacher Polizisten. Auch sie wurde zum Drogentest gebeten, der ebenfalls positiv verlief und auch sie musste zum Polizeiarzt. Nun haben beide keinen Führerschein mehr.

In der Wohnung des Paares fanden die Polizisten auch noch unterschiedliche Drogen wie Speed, Cannabis und auch eine Indoorplantage mit zehn Hanfpflanzen. Die Beamten vermuten, dass die beiden das erzeugte Marihuana weiterverkaufen wollten, weil eine Waage und mehrere Klemmsäckchen gefunden wurden. Das Pärchen wurde angezeigt.