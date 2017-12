Handel mit drittem Einkaufssamstag zufrieden

Gut bis ausgezeichnet, so hat der Handel den dritten Einkaufssamstag bewertet - bei dem trüben Wetter erledigten offenbar viele ihre Weihnachtseinkäufe. Hohe Erwartungen gibt es aber auch für die kommende Woche.

Rundherum zufriedene Gesichter im Handel und das trotz der alljährlichen Klagen über das zunehmende Onlineshopping. Schon am Freitag war die Kundenfrequenz in Oberösterreichs Geschäften gut, der Samstag war dann der bisher umsatzstärkste in diesem Weihnachtsgeschäft - egal ob in Linz, Wels, Steyr oder in den anderen Bezirksstädten.

ORF/kelp

Man sei deshalb auch sehr optimistisch, dass der oberösterreichische Handel in Summe das erhoffte Ziel erreichen wird, die guten Umsätze des Vorjahres noch einmal zu übertreffen, sagte Christian Kutsam, der Spartenobmann des Handels in der Wirtschaftskammer.

Höchste Umsätze: Textilien, Elektronik, Buchhandel

Besonders hohe Umsätze gab es traditionell im Textil, Elektronik und im Buchhandel, aber wetterbedingt auch bei den Wintersportartikeln. Die wirklichen Renner im heurigen Weihnachtsgeschäft sind aber laut den Rückmeldungen aus den Bezirken und den großen Einkaufszentren die Gutscheine.

Fast überall liegt man auf dem Umsatzniveau des Vorjahres oder schon darüber. Und für das nächste Wochenende erwartet Kutsam dann einen letzten Ansturm und noch einmal ein deutliches Umsatzplus.