Neue Bundesregierung – ohne Minister aus OÖ

ÖVP und FPÖ haben sich am Abend auf eine Koalition geeinigt. Details über Minister sind noch nicht bekannt gegeben worden. Aber es dürften keine Oberösterreicher in der Regierung vertreten sein, wie LH Thomas Stelzer (ÖVP) in Radio OÖ indirekt bestätigte.

Details über Ministerposten und Regierungsprogramm sollen am Samstag die Parteivorstände absegnen. Soweit bis jetzt bekannt, dürften der neuen Bundesregierung allerdings keine Minister aus Oberösterreich angehören. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bestätigte das indirekt Samstagfrüh, als er auf die entsprechende Frage von ORF-Redakteur Georg Schuster sagte: „Ich bin froh darüber, dass der Wahlsieg dazu geführt hat, dass auch Sebastian Kurz wirklich Bundeskanzler wird.“

Wichtige Position mit August Wöginger

Es sei ihm immer wichtig gewesen, eine Persönlichkeit im Spitzenteam der Volkspartei zu haben und OÖ habe mit Klubobmann August Wöginger - „einem echten Politschwergewicht“ – eine ganz wichtige Position an einer Schaltstelle. „Wichtig ist mir, dass, wer immer Minister oder Ministerin ist, OÖ auch inhaltlich und fachlich gut behandelt wird“. OÖ bringe als wichtiger Standort viel ein, brauche aber auch einiges von der Bundesregierung, „das werde ich auch mit aller Kraft einfordern.“

Haimbuchner mit Programm zufrieden

FPÖ-Chef Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner ist mit dem ausgehandelten Programm, soweit er es schon kennt, zufrieden. Zur Möglichkeit, dass es eine Bundesregierung ohne oö. Minister werden könnte, sagte Haimbuchner „Wenn jedes Bundesland sagt, ich benötige unbedingt ein Ministerium, dann ist es unmöglich eine Bundesregierung zu gestalten.“ Er lege Wert darauf, dass Interessen aus OÖ berücksichtigt werden, „dass die Steuerleistungen, die in einem Bundesland erwirtschaftet werden, auch wieder über den Finanzausgleich zurück gelangen“.

Er erwarte sich jetzt die entsprechenden Veränderungen, „damit wir wettbewerbsfähig sind der Zukunft“. Zum Wahlthema der direkten Demokratie sagte Haimbuchner im ORF-Interview „Ich bevorzuge hier das Schweizer Modell“. Ihm sei wichtig, dass es nicht nur um Symbole gehe „die Bürger wollen ja am Ende des Tages selbst über wesentliche Themenbereiche entscheiden“.

