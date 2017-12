400 Schlafplätze für Obdachlose in Linz

Es ist Winter und kalt. Das bekommen Menschen, die auf der Straße leben, besonders zu spüren. In der Stadt Linz gibt es daher knapp 400 Schlafplätze für all jene, die kein Dach über dem Kopf haben.

Der Sozialverein B37 erwartet für heuer mehr als 128.000 Nächtigungen in den unterschiedlichen Einrichtungen.

Schlafsäcke, warme Kleidung und Decken

Speziell in den Nächten ist das Leben auf der Straße besonders bitter. Die Stadt Linz bietet diesen Menschen unterschiedliche Hilfe an, so die zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SPÖ): „Es reicht vom ganz niederschwelligen Zugang für jene, die Übernachtungsmöglichkeiten nicht annehmen wollen. Diese unterstützen wir mit Schlafsäcken, warmer Kleidung, Decken und medizinischer Betreuung. Aber natürlich wollen wir, dass die Menschen eine Unterkunft haben. Dafür gibt es die Notschlafstellen und auch eine Tagesstruktur für Wohnungslose.“

70 Obdachlose bleiben lieber auf der Straße

Arbeitslosigkeit, Scheidung, Drogen- oder Alkoholsucht und immer öfter psychische Probleme: die Gründe, warum Menschen obdachlos werden, sind vielfältig. Nicht alle nutzen die Angebote. An die 70 Obdachlose bleiben lieber auf der Straße, so Hörzig. Sie werden von Sozialarbeitern betreut und bekommen auch medizinische Hilfe.

400 Betten beim Sozialverein B37

Der Sozialverein B37 stellt knapp 400 Betten, auch längerfristige, zur Verfügung. Ziel sei es, dass die Menschen wieder in ein normales Leben zurückfinden und in Wohnungen des Vereins ziehen können.

Link: