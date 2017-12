Steyr beschließt Budget 2018

In Steyr wurde am Donnerstag das Budget für 2018 beschlossen. Insgesamt sind Ausgaben in der Höhe von 146,2 Millionen Euro vorgesehen.

Laut Finanzreferent Bürgermeister Gerald Hackl (SPÖ) ist es das siebente Budget in Folge ohne neue Schulden. Es werde sogar eine Million Schulden abgebaut, so Hackl.

SPÖ, ÖVP-Bürgerforum und Grüne stimmten zu

SPÖ, ÖVP-Bürgerforum und die Grünen haben dem gesamten Budget zugestimmt. Die FPÖ stimmten allem zu, bis auf die Kapitel Soziales und Kultur. Der einzige NEOS-Mandatar in Steyr stimmte gegen den Budgetentwurf.