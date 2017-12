Literarisches Jahrbuch der Stadt Linz

Ein Literaturband mit Werkproben oberösterreichischer Autoren will das literarische Jahrbuch der Stadt Linz sein: Am Sonntag werden die in der Bibliothek der Provinz erschienenen „Facetten“ im Linzer Salzamt präsentiert.

Christian Teissl, ein Literaturexperte aus Graz, hat die Auswahl der Texte für die diesjährigen Facetten übernommen. 62 Texte wurden eingereicht und 31 ausgewählt: Neben bereits arrivierten Autorinnen und Autoren sind im Jahresband der Stadt Linz auch Neuentdeckungen vertreten.

Von Susanne Purviance illustriert

Im Rahmen einer Sonntagsmatinee wird die mit Gemälden von Susanne Purviance illustrierte Ausgabe am Sonntag im Linzer Atelierhaus Salzamt präsentiert. Lydia Haider, Ines Opiz und Rudolf Habringer werden aus ihren Beiträgen lesen. Außerdem ist im Salzamt derzeit auch eine Ausstellung mit Naturbildern von der Facetten-Illustratorin Susanne Purviance zu sehen.

Link: