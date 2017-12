Keine Bordelle in Nähe von Schulen

In der Nähe von Schulen, Kindergärten und Kirchen sollen in Zukunft keine Bordelle mehr errichtet werden dürfen. Ein Unterausschuss des Landtages hat sich am Donnerstag auf eine 150-Meter-Schutzzone geeinigt.

Innerhalb dieser Schutzzone dürfen Bordelle nur noch dann errichtet werden, wenn sie klar abgegrenzt sind, es keinen direkten Verbindungsweg und auch keine Sichtverbindung gibt.

Verschärfung auch bei Verstößen

Eine Verschärfung gibt es auch bei schwerwiegenden Verstößen von Bordellbetreibern. Wer keine Bewilligung hat, den Behörden Zugang oder Auskunft verweigert, Unsafe-Sex-Praktiken bewirbt oder Dienstleistungen mit Unmündigen anbietet, verliert jede Bewilligung und kann auch keine neue mehr beantragen.