Geld in BH Grieskirchen-Eferding veruntreut

Die Bezirkshauptmannschaften Grieskirchen-Eferding werden von einem Veruntreuungsfall erschüttert. Ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin, das wollte man nicht sagen, soll über einen längeren Zeitraum hinweg Gelder abgezweigt haben.

Bezirkshauptmann Christoph Schweitzer sagte am Donnerstag gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat rund zwei Jahre lang Gebühren abgezweigt. Wir sind dabei, das gemeinsam mit der Innenrevision und der Amtsleitung lückenlos aufzuklären, um hier einen genauen Überblick über die Schadenshöhe zu erlangen.“

Schaden könnte 100.000 Euro überschreiten

Ein Mitarbeiter aus dem Umfeld des Verdächtigen sei auf die Veruntreuung aufmerksam geworden, als er Belege kontrolliert habe, so Schweitzer. Es gebe ein grundsätzliches Geständnis, die Schadenshöhe könne auch 100.000 Euro überschreiten. Die Überraschung und auch die Betroffenheit über diesen Vorfall seien sehr groß, denn es sei ein No-go, Gebühren in die eigenen Taschen zu stecken, sagte Schweitzer. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin habe die Bereitschaft zur Wiedergutmachung bekundet, so der Bezirkshauptmann.