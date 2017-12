Junger Autolenker in Wels vor Gericht

Weil er im August in Bad Ischl einen tödlichen Unfall verursacht haben soll, steht am Donnerstag in Wels ein junger Autofahrer vor Gericht. Er war mit einem Motorradfahrer kollidiert, wodurch dieser starb.

Wegen der Gefährdung der körperlichen Sicherheit, grob fahrlässiger Körperverletzung und vor allem wegen grob fahrlässiger Tötung muss sich der Mann vor dem Landesgericht Wels verantworten. Passiert ist der folgenschwere Unfall auf der Weißenbachstraße, einer bei Motorradfahrern sehr beliebten Strecke im Salzkammergut, auf der es aber auch immer wieder zu schweren Unfällen kommt.

Fahrzeug kaum mehr unter Kontrolle gehabt

An einem Sonntagnachmittag Ende August war ein Ehepaar auf seinen Motorrädern auf der B153 unterwegs, die Frau fuhr voran, hinter ihr der 51-jährige Ehemann. In einer Kurve geriet plötzlich ein entgegenkommendes Auto auf die Fahrbahn der beiden Motorradfahrer. Ein zum Unfallzeitpunkt 19-Jähriger war mit seinem Auto ins Schleudern geraten und hatte sein Fahrzeug kaum mehr unter Kontrolle. Die Frau konnte mit ihrem Motorrad noch ausweichen, ihr Mann hatte aber nicht so viel Glück.

Autolenker drohen bis zu drei Jahre Haft

Der Innviertler wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer und seine beiden Mitfahrer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Im Fall einer Verurteilung drohen dem jungen Mann bis zu drei Jahre Haft.