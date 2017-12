Verzögerungen bei Post durch Straßenblockade

Verzögerungen sind am Donnerstag bei der Post möglich, denn seit 5.00 Uhr blockiert eine Bürgerinitiative die Marchtrenker Straße zwischen Allhaming und Weißkirchen an der Traun. Die Demonstranten fordern ein Nachtfahrverbot für Schwerverkehr in Weißkirchen.

Für die Briefträger und Paketzusteller der Post in Oberösterreich war der Dienstbeginn wahrscheinlich turbulent. Seit 5.00 Uhr ist eine der beiden Haupt-Zufahrten zum Verteilzentrum der Post, die Marchtrenker Straße, durch Demonstranten blockiert. In diesem Logistikzentrum in Allhaming werden täglich Millionen Briefe und bis zu 180.000 Pakete sortiert und zugestellt.

„Auf dem Rücken von Mitarbeiter und Kunden“

Wegen der Demonstration müsse man Fahrzeuge umleiten, was zu Verspätungen bei der Zustellung führen könnte, so der Sprecher der Post David Weichselbaum. „Hier trägt eine kleine Gruppe von Personen ihr Anliegen auf dem Rücken unserer Mitarbeiter und vor allem auch unserer Kunden aus – und ist für uns zu dieser Zeit vor Weihnachten einfach unverständlich.“

Der Grund für die Blockade ist der massive Schwerverkehr in Weißkirchen, der bei den Anrainern für Unmut sorgt. Der Organisator der Demonstration, Siegfried Steindler, sagte im Gespräch mit Radio Oberösterreich: „Bei uns bewegen sich in Spitzenzeiten bis zu 1.000 Lkws durch den Ort“. Die Bewohner würden unter Schlaflosigkeit leiden, „weil der Verkehr teilweise um 3.30 Uhr schon losgeht“. Die Bürgerinitiative fordert ein Nachtfahrverbot für Lkws im Ortszentrum von Weißkirchen und sieht die Behörden und politisch Verantwortlichen in der Pflicht.