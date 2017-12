Neue Donaubrücke für Mauthausen vorgestellt

Landespolitiker aus Ober- und Niederösterreich haben am Mittwoch in Linz einen detaillierten Plan zur Errichtung der neuen Donaubrücke in Mauthausen vorgestellt - Baubeginn soll 2024 sein. 124 Millionen Euro wurden dafür veranschlagt.

Jahrelang konnten sich Ober- und Niederösterreich nicht auf einen Neubau einigen, seit kurzem steht eine Lösung fest: Eine neue zweispurige Brücke wird rund 500 Meter flussabwärts der bestehenden Brücke errichtet.

Letztlich zwei Brücken

Wenn dieser neue Donauübergang fertig ist, wird die alte Brücke erneuert und muss zu diesem Zweck gesperrt werden. Laut den Brückenexperten des Landes wird die Sperre höchstens ein halbes Jahr dauern, sagte Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ). „Am Ende haben wir zwei Brücken mit vier Fahrstreifen und das genau ermöglicht eine wirtschaftliche Entwicklung, die diese Region ganz dringend benötigt“.

Fertigstellung 2027

Jetzt laufen aber erst einmal die Behördenverfahren an: 2021 soll das Projekt zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht werden. 2024 soll dann Baubeginn für die neue Brücke sein, die im Idealfall 2027 fertig ist.

Der Neubau der beiden Brücken wird 124 Millionen Euro kosten, erklärte der niederösterreichische Straßenbaulandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP): „Es besteht kein Zweifel, dass es Handlungsbedarf in dieser Region gibt, denn die bestehende Daonaubrücke ist mit 21.000 Fahrzeugen pro Tag – davon 2.800 Lkws – stark belastet“.