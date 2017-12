Pyhrn-Priel-Region verliert Aushängeschild

Zwei Jahre lang ist der britische Weltklasse-Slalom-Fahrer Dave Ryding mit einem Logo der Pyhrn-Priel-Region auf seinem Helm gefahren. Auf Betreiben von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel wurde der Vertrag gelöst, bestätigte dieser am Mittwoch gegenüber Radio OÖ.

Ryding hatte jahrelang in dem Skigebiet trainiert und so auch in seiner Heimat für die Region Werbung gemacht, waren sich Fans einig. Schröcksnadel, der Mehrheitseigentümer des Skigebietes ist, veranlasste vor Kurzem die Auflösung des Vertrages. Im Radio-OÖ-Exklusivinterview sprach er davon, dass der Vertag ohne sein Wissen verlängert wurde, er aber vor allem österreichische Skifahrer unterstützen wolle. Hinterstoder sei auch ein Tagesskigebiet mit primär heimischen Gästen. Engländer seien nicht die Zielgruppe. Die Vertragsverlängerung sei hinter seinem Rücken passiert, und daher musste er jetzt einschreiten, betonte Schröcksnadel.

APA/Herbert Neubauer

Der Geschäftsführer von Pyhrn-Priel-Tourismus Thomas Scholl wiederum bedauerte diesen Schritt. Die Region verliere ein Aushängeschild, das viele Gäste aus England gebracht hätte – auch die ganze Marketingaktivität sei auf Ryding ausgelegt gewesen, die müsse nun geändert werden, weil Ryding ja auch nicht mehr in dem Skigebiet trainiert. Auch angedachte englische Skimeisterschaften in der Region, die bis zu 1.500 Nächtigungen gebracht hätten, fallen nun weg, so Scholl.

Nutznießer der ganzen Aktion sei das Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl im Ötztal, das nun Ryding als Kopfsponsor unterstützt und ihm auch eine Trainingsmöglichkeit bietet, ist auf der Website der Tiroler zu sehen. Nach eigenen Angaben ist dort jeder vierte Gast aus England, und es werden jetzt mit noch mehr Gästen aus Großbritannien gerechnet.