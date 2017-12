Betrunkene Lenkerin rammte drei Pkws

In Linz hat eine betrunkene Autolenkerin drei geparkte Pkws gerammt. Die 38-Jährige gab an, von ihrem Handy abgelenkt gewesen zu sein.

Die Linzerin prallte in der Holzstraße gegen einen geparkten Wagen. Dieser wurde gegen einen weiteren geschleudert, der noch auf einen dritten stieß.

1,9 Promille Alkohol im Blut

Am Auto der 38-Jährigen und an einem der abgestellten entstand so schwerer Schaden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Als der Alkotest 1,9 Promille ergab, wurde ihr noch an der Unfallstelle der Führerschein abgenommen.