Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand

In Neumarkt am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) sind Dienstagabend zwei Menschen beim Brand eines Wohnhauses verletzt worden. Das Haus, in dem eine ältere Dame und ihr Sohn wohnten, brannte fast zur Gänze aus.

Das Feuer wütete im gesamten Erdgeschoß. Alarmstufe Zwei wurde kurz nach 18.00 Uhr ausgerufen. Sechs Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun, um den Brand einzudämmen. Die 82-jährige Bewohnerin konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Rot-Kreuz-Mitarbeiter kümmerten sich um die ältere Dame. Sie und ihr 55-jähriger Sohn erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Brandursache noch unklar

Nach drei Stunden rückten die meisten Feuerwehren wieder ab, gegen 2.00 Uhr war der Einsatz dann auch für die örtliche Feuerwehr beendet. Wie es zu dem Brand in dem Wohnhaus in Neumarkt im Hausruckkreis kam, ist noch nicht geklärt.