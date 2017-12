Aus für Rauchverbot stößt auf Kritik

Das Aus für das Rauchverbot, wie von ÖVP und FPÖ vereinbart, wird von Ärzten in Oberösterreich massiv kritisiert. Die Rede ist von einem gesundheitspolitischen Irrweg und einem schweren Fehler mit weitreichenden Konsequenzen.

Das Aus für das Rauchverbot werde nachweislich Menschenleben und viel Geld kosten, heißt es von der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie.

Täglich sterben drei Passivraucher

Generalsekretär Bernd Lamprecht, er ist auch der Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Klinikum in Linz, sieht gesundheitliche Gefahren - gerade auch für Passivraucher. Täglich sterben laut Statistik in Österreich im Schnitt drei Passivraucher. Gefährdet seien gerade auch die Beschäftigten in der Gastronomie.

„Nicht nachvollziehbar“

Der Präsident der Ärztekammer Oberösterreich, Peter Niedermoser, kann die Entscheidung auch vor dem Hintergrund möglicher Zusammenlegungen von Krankenkassen nicht nachvollziehen. Auf der einen Seite wolle man hier sparen, auf der anderen Seite wurden durch das Aus für das Rauchverbot Millionen in den Sand gesetzt, so Niedermoser.

