Hohe Lawinengefahr in den Bergen

Der Lawinenwarndienst des Landes Oberösterreich hat am Montag die Lawinensituation mit der Gefahrenwarnstufe 3 beurteilt, das heißt, es herrscht erhebliche Lawinengefahr.

Das bedeutet, dass zu einer Lawinenauslösung derzeit bereits ein einzelner Skifahrer oder Snowboarder vor allem an Steilhängen genügt.

Umfangreiche Triebschneeablagerungen

Der Lawinenexperte des Landes, Stefan Reinbacher, sagte im Gespräch mit ORF-Redakteur Wolfgang Marecek zur Situation in den Bergen: "Derzeit herrscht erhebliche Lawinengefahr. Das ist vor allem durch den vielen Wind der vergangenen Tage bedingt. Dadurch haben sich Triebschneeablagerungen gebildet, die sehr leicht auslösbar sind.“

Südsturm am Montag

Derzeit sei es gut, wenn man Erfahrung in der Lawinenbeurteilung habe, so Reinbacher. Zudem komme am Montag noch der Südsturm. Das Wetter werde sich zwar am Dienstag ändern, die Lawinensituation bleibe aber auch am Dienstag noch die selbe wie am Montag.

