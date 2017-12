Brandstiftung in Mehrparteienhaus

Eine aufmerksame Bewohnerin hat Sonntagabend in Braunau am Inn einen gefährlichen Brand in einem Mehrparteienhaus verhindern können.

Die Frau bemerkte gegen 19.30 Uhr, dass vor der Tür einer der Wohnungen Feuer loderte und konnte es löschen, noch bevor die Tür selbst richtig zu brennen begann.

Fußmatte in Brand gesteckt

Wie sich herausstellte, dürfte ein unbekannter Täter die Fußmatte vor der Wohnung in Brand gesteckt und so gegen die Tür gelegt haben, dass das Feuer dann übergreifen sollte. Der Mieter war zu dem Zeitpunkt nicht daheim. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.