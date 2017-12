BUWOG: Entscheidung über Prozessstart

Am Montag entscheidet der OGH, ob der BUWOG-Prozess, einer der größten Korruptionsprozesse der 2. Republik, tatsächlich am Dienstag beginnen wird. Der ehemalige oberösterreichische RLB-Chef wird jedenfalls nicht erscheinen.

Zu entscheiden ist vom OGH die Zuständigkeit der Richterin im Fall Villa Esmara betreffend Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics - und damit indirekt auch die Zuständigkeit der Richterin im Korruptionsprozess zur BUWOG gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere. Davon hängt der Buwog-Prozessbeginn ab.

Tweets gegen Grasser

Der Angeklagte Karl-Heinz Grasser und sein Anwalt haben der Richterin zuletzt Befangenheit vorgeworfen. In der Zeitung „Österreich“ äußerte sich der Ex-Minister „schockiert“ über die Tweets, die der Ehemann der Richterin auf Twitter seit 2015 gepostet habe. „Ich hab eine harte Schale und bin nicht wehleidig - aber wenn der Ehemann der meinen Prozess führenden Richterin dann noch postet, wenn ein Tatort, in dem ein Heckenschütze Leute wegen des Versagens der Justiz erschießt, Realität wäre, sei ich in Lebensgefahr, dann erfüllt mich das mit tiefer Sorge, dass ich kein faires und objektives Verfahren zu erwarten habe“, so Grasser. Dieser Befangenheitsantrag wurde aber bereits letzten Donnerstag vom Präsidenten des Landesgerichtes für Strafsachen Wien abgewiesen.

APA/Neubauer

Grasser fühlt sich generell vorverurteilt: Es habe bisher „25.000 Medienartikel gegen mich gegeben - mehr als 95 Prozent mit Vorverurteilung“.

Scharinger nicht prozessfähig

Sicher ist derzeit nur, dass ein Mitangeklagter nicht vor Gericht erscheinen wird. Der ehemalige Raiffeisen Oberösterreich-Chef Ludwig Scharinger ist laut einem gerichtlichen Gutachten nicht prozessfähig.

14 Personen, angeführt vom ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser und seinem Trauzeugen Walter Meischberger, wird vorgeworfen, von Privatisierungen und Immobiliengeschäften wie beim Terminal-Tower in Linz unrechtmäßig profitiert zu haben.