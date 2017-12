Linzer Bummelzug in Brand

Eine bei Linz-Besuchern beliebte Attraktion ist am Samstagabend bei einem Brand schwer beschädigt worden. Der gelbe Bummelzug stand in Vollbrand. Die Schadenssumme ist enorm.

Eine letzte Runde durch die Linzer Innenstadt drehte der gelbe Bummelzug am Samstagabend noch. Dann wurde die Garnitur in der Garage an der oberen Donaulände geparkt und an die Ladestation angehängt. Die Besitzer Bernd Geiger bemerkte, zu rauchen begann und schnell in Vollbrand stand. Erste Löschversuche halfen nichts, sagt Geiger. Die Berufsfeuerwehr Linz rückte an.

Bummelzug unter Wasser

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Obere Donaulände von der Polizei abgesichert. Die B129 war zwischen der Nibelungenbrücke und dem Römerbergtunnel gesperrt.

Die Berufsfeuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht, Gefahr bestand aber immer noch. Denn die Feuerwehr befürchtete eine chemische Reaktion des Akkus. Es können giftige Gase ausströmen oder wieder ein Brand entwickeln. Der ausgebrannte Bummelzug wurde in einen Container getaucht, der mit Wasser gefüllt war. So kann der Akku in den nächsten Tagen auskühlen-

fotokerschi.at

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden schätzt Zug-Besitzer Geiger auf rund 160.000 Euro. Diese Summe sei aber von der Versicherung gedeckt.