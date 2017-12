Tee mit Spülmittel bei Punschstand getrunken

Zwei Männer und eine Frau mussten mit Verätzungen am Freitagabend in Wels ins Spital. Bei einem Punschstand ist aus Versehen Spülmittel in den Tee gekommen. Die ätzende Flüssigkeit war in der Wasserflasche gelagert.

Das Reinigungsmittel war offenbar in den Wasserkocher geleert worden und gelangte so in das Heißgetränk. Zwei Männer im Alter von 38 und 62 Jahren sowie eine 78-jährige Frau bestellten einen Tee, der frisch zubereitet wurde.

colourbox.de

Die drei Besucher nahmen jeweils einen kräftigen Schluck und zeigten sofort Symptome einer Verätzung. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurden sie mit Verätzungen im Hals und Rachen ins Klinikum Wels gebracht.

Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass in der Wasserflasche an dem Punschstand tatsächlich Spülmittel aufbewahrt wurde. Die Besitzer werden wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen laufen noch.