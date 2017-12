Wie man im Winter sicher radelt

Winter und Radfahren müssen kein Widerspruch sein: Das zeigt eine jüngste Studie des Verkehrsclub Österreichs. Immer mehr steigen auch in der frostigen Jahreszeit auf ihr Rad. Der VCÖ weiß, wie man sicher auf den glatten Fahrbahnen radelt.

Selbst die motiviertesten Radfahrer kennen das jährliche Leid. Wirklich gemütlich ist es nicht am Rad zu dieser Jahreszeit. Doch das Fahrrad muss nicht zwingend in Winterpause gehen.

Oberösterreichs Radfahrer sind laut der aktuellen Studie auch recht hartnäckig und trotzen Wind und Schnee: Immerhin 17 von 100 Radfahrern treten trotz kalter Temperaturen regelmäßig in die Pedale. Zumindest ein Viertel radelt noch ab und zu.

Seltene Schneetage

Vor Schnee müsse man sich kaum Sorgen machen, denn laut VCÖ schneit es nur selten in den Städten. In Linz gab es im vergangenen Jahr nur 15 Schneetage.

Pixabay

Doch wenn die Tage kürzer und kälter werden, muss gleichzeitg auch die Sicherheit im Verkehr erhöht werden.

Tipps des Verkehrsclubs für sicheres Radfahren im Winter:

Bei schnee- und eisglatten Fahrbahnen sollten Radfahrer etwas Luft aus den Reifen lassen und den Sattel tiefer stellen.

Tempo anpassen, also gemütlicher radeln und auf keinen Fall abrupt bremsen.

Gerade in der dunklen Jahreszeit müsse man so sichtbar wie möglich unterwegs sein. Das gilt nicht nur für das Rad: Die Verkehrsexperten empfehlen helle Kleidung

Auch die in Österreich immer beliebter werdenden Elektro-Fahrräder brauchen keine Winterpause. Bei tiefen Temperaturen den Akku ins Haus mitnehmen und in beheizten Räumen aufladen. Bis minus zehn Grad hat ein E-Fahrrad auf jeden Fall problemlos zu funktionieren, so der VCÖ.