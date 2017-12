Linzer Musical-Hit „Ghost“ in Berlin

Linz zu Gast in Berlin: Das Musical-Ensemble des Landestheaters ist nach Deutschland gereist, um bei der Premiere des Musicals „Ghost“ dabei zu sein. Nach einer Erfolgsgeschichte zuhause wurde das Stück in Berlin neu inszeniert.

Unter großem Promi-Aufgebot fand am Donnerstagabend die Premiere von „Ghost – Das Musical“ im Berliner Theater des Westens statt. Unzählige Kamerateams, Journalisten und Kritiker haben sich den Gala-Abend nicht entgehen lassen.

30 ausverkaufte Vorstellungen in Linz

Die Inszenierung in Berlin folgt der erfolgreichen Arbeit des Linzer Musicalensembles. Die deutschsprachige Erstaufführung war im März im Linzer Musiktheater, wo es 30 ausverkaufte Vorstellungen gab.

eventpress/stage

In neuer Besetzung brachte der Linzer Musicalchef Matthias Davids das Stück jetzt in Berlin heraus - mit Alexander Klaws, dem ersten Finalisten von „Deutschland sucht den Superstar“ in der Titelrolle, die in Linz von Riccardo Greco verkörpert wurde.

Die Achse Linz-Berlin fußt auf der erstmaligen Zusammenarbeit mit Stage Entertainment, dem potenten Musicalproduzenten.

