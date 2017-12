Mysteriöser Betrug bei Schlüsseldienst

In der Gemeinde St. Ulrich hat sich am Mittwoch ein Betrüger als Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes ausgegeben. Der Mann tauchte auf, nachdem die Frau bei dem Schlüsseldienst angerufen hatte, öffnete ihre Tür und kassierte.

Die 37-jährige Frau aus Sankt Ulrich im Mühlkreis hatte sich aus ihrer Wohnung ausgesperrt und einen Schlüsseldienst angerufen. Eine Stunde später tauchte ein vermeintlicher Techniker dieses Schlüsseldienstes auf, öffnete ihre Tür und verlangte dafür 330 Euro. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und einen Vollbart getragen haben.

Unbekannter Mitarbeiter

Die Mühlviertlerin hatte nur 300 Euro zuhause, was dem Mann mit dem ausländischen Akzent genügte. Eine Zahlungsbestätigung wollte er ihr aber nicht geben. Der Frau kam das verdächtig vor und sie rief kurz darauf bei dem Schlüsseldienst an. Dort gab man aber an, den angeblichen Mitarbeiter nicht zu kennen.

Wie der Betrüger von dem Anruf der Frau wissen konnte und welche Rolle das Schlüsseldienst-Unternehmen dabei spielt, ist noch völlig unklar.