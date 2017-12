Mehrere Brände in Disko gelegt

Ein unbekannter Brandstifter hat in einer Disko in der Gemeinde Öpping (Bezirk Rohrbach) mehrere Gegenstände angezündet. Er setzte in der Nacht auf Freitag nicht nur eine Toilette, sondern auch ein Auto in Brand.

Dass bei der Brandstiftung niemand zu Schaden kam, ist dem Besitzer des Autos zu verdanken. Obwohl das Fahrzeug bereits in Flammen stand, stieg er ein und fuhr einige Meter zurück, erzählt Horst Wöß, der Betreiber der Diskothek: „Bevor das Feuer auf die Fassade übergegriffen hat, ist er noch einmal eingestiegen - gerade noch rechtzeitig.“

Damit verhinderte er möglicherweise, dass die Flammen auf die Diskothek am Ortsplatz von Öpping übergriffen, in der sich zu diesem Zeitpunkt etwa 100 Gäste befanden.

Unbekannter Brandstifter

Noch ist unklar, wie der Feuer ausgebrochen ist. Ein Gast hatte bemerkt, dass auf der Toilette eine Klopapierrolle brannte. Kaum war das Feuer gelöscht, schlug der nächste Gast Alarm, weil am Parkplatz vor der Diskothek ein Auto und eine Papiertonne in Flammen standen. Wer hinter der Brandstiftung steckt und wie es ihm gelungen war, die Brände unbemerkt zu legen, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.