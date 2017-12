Tödlicher Arbeitsunfall in Scharnstein

Durch einen umstürzenden Holzstoß ist ein 46-jähriger Mann am Donnerstagvormittag in einer Firmenhalle in Scharnstein (Bezirk Gmunden) so schwer am Kopf verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb.

Der Vorfall ereignete sich in der Halle einer Firma in Scharnstein. Weil ein tonnenschwerer Holzstoß völlig überraschend umgestürzt ist, wurde ein 46-jähriger Mann aus Gschwandt tödlich am Kopf verletzt.

laumat.at / Matthias Lauber

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich für die Feuerwehr schwierig. Die Angehörigen wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Warum der tonnenschwere Holzstoß in Bewegung geraten ist, war laut Polizei vorerst noch Gegenstand von Ermittlungen.