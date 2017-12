Glasner: Sturm Anfrage? LASK handelt!

Laut einem Insider hatte Bundesligist Sturm Graz großes Interesse an Trainer Oliver Glasner. Der LASK hat ihm aber anscheinend ein gutes Angebot gemacht und der 43-jährige Oberösterreicher bleibt in Linz!

Glasners Trainer-Vertrag wurde vorzeitig um drei Jahre bis zum 31. Mai 2022 verlängert, ursprünglich lief er bis 2019. LASK-Präsident Siegmund Gruber hält dazu fest: “Mit Oliver Glasner haben wir einen der fähigsten Trainer in Österreich. Seine Spielphilosophie und Denkweise zieht sich durch den gesamten Verein. Dies überzeugt uns seit der ersten Stunde. Wir freuen uns über die langfristige Bindung und sind guter Dinge, mit ihm auch die nächsten Schritte gehen zu können.“

Glasner: „Sind noch lange nicht am Ziel“

Seit Mai 2015 ist Oliver Glasner beim Traditionsverein, letzte Saison ist er mit der Mannschaft in die Bundesliga aufgestiegen und liegt jetzt zu Meisterschafts-Halbzeit im gesicherten Mittelfeld auf Platz sechs. Oliver Glasner: "Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber noch lange nicht am Ende unserer Ziele. Nun wollen wir den Verein in der Liga festigen und mit neuem Stadion in den nächsten Jahren auch in Richtung Europacup-Plätze denken.“