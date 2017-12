Keine Bedenken gegen Akteneinsicht

Das Land Oberösterreich hegt keine Bedenken dagegen, dass der Linzer Gemeinderat Einsicht in die Unterlagen zur Affäre um hunderte, nicht bearbeitete Akten erhält - sofern personenbezogene Daten anonymisiert werden.

Die Stadt hatte das Land um Stellungnahme ersucht, so Vizebürgermeisterin Karin Hörzing, die Bürgermeister Klaus Luger (beide SPÖ) in dieser Angelegenheit aus Gründen der Befangenheit vertritt: „Ich werde die entsprechenden Unterlagen dahingehend überprüfen lassen und unter Berücksichtigung dieser Interessen selbstverständlich gerne zur Verfügung stellen. Die Überprüfung wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, ich kann es nicht konkret sagen, aber auch das versuchen wir, zeitnah zu erledigen.“

Prüfung durch zahlreiche Behörden

In der Aktenaffäre prüfen und ermitteln übrigens auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, der Bundesrechnungshof und das städtische Kontrollamt.

