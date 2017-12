Mutmaßliche Vergewaltiger vor Gericht

In Linz stehen am Donnerstag zwei mutmaßliche Vergewaltiger vor Gericht. Der 27- und der 17-Jährige sollen sich im Sommer an einer Maturantin vergangen haben. Die junge Frau leidet seither an den psychischen Folgen.

Die junge Frau wurde in der Nacht auf den 9. Juni dieses Jahres vergewaltigt und wird seither psychologisch betreut. Jetzt wird ihr Fall am Landesgericht Linz verhandelt. Auf der Anklagebank sitzen ein 27-jähriger Österreicher und ein 17-jähriger aus Afghanistan. Als die junge Frau während einer Schulfeier zu einer Tankstelle gehen wollte, soll sie auf die beiden Männer getroffen sein.

Die beiden sollen sie um Zigaretten gefragt und ihr dann einen metallischen Gegenstand gegen den Rücken gedrückt haben. Damit sollen sie die Frau genötigt haben mitzukommen. In einem Keller sollen sich die beiden danach an ihr vergangen haben.

ORF/Johannes Reitter

Österreicher soll Afghanen gedroht haben

Haupttäter soll der 27-jährige Österreicher sein. Obendrein sollen die beiden Männer der 19-Jährigen auch noch ihre Geldbörse, das Handy und die Zigaretten gestohlen haben. Der 27-jährige Österreicher wurde später gefasst und in Haft genommen.

Im Zuge dessen soll er dem 17-jährigen Afghanen gedroht haben, nicht gegen ihn auszusagen. Andernfalls würde er seinem Bruder in den Kopf schießen, heißt es in der Anklage. Belastet werden beide Männer durch Sperma-und DNA-Spuren. Dem 27-Jährigen drohen fünf bis 15 Jahre, dem 17-Jährigen bis zu siebeneinhalb Jahre Haft.

Link: