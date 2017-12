Weiterer Großauftrag für FACC

Der Flugzeugzulieferer FACC aus Ried im Innkreis hat einen weiteren Großauftrag für den kanadischen Flugzeughersteller Bombardier an Land gezogen. Diesmal wird das Seitenruder für den neuen Kurzstreckenjet der C Series geliefert.

Im Juni hatte es einen Auftrag für Flügel-Rumpf-Verkleidungen im Wert von 100 Mio. Euro gegeben. Diesmal soll es um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag gehen.

Umsatz wird vermutlich „deutlich“ steigen

Bei FACC heißt es lediglich, die genaue Auftragssumme hänge von der letztlich gefertigten Stückzahl der Flugzeuge ab. Der jüngst erfolgte Mehrheitseinstieg (50,01 Prozent) von Airbus bei den C Series von Bombardier werde aber vermutlich den Umsatz beider Aufträge „deutlich“ steigern.

FACC

„Internationale Vorreiterrolle erlangt“

FACC wird für den neuen Auftrag das gesamte Seitenruder zu Leonardo in Foggia (Italien) liefern. Dort wird die Komponente in das Seitenleitwerk integriert, teilte FACC am Mittwoch mit. Für FACC ist besonders wichtig, dass zunehmende tragende Teile der Flugzeuge, sogenannte „Primärstrukturen“ geliefert werden.

Dank intensiver Forschung und Entwicklung habe FACC „auch bei der Herstellung von Primärstrukturen eine internationale Vorreiterrolle erlangt“, wird Robert Machtlinger, CEO von FACC, in der Aussendung zitiert. Das sei der Hauptgrund für den neuen Auftrag.

