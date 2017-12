Auto auf Bahnübergang von Zug erfasst

Ein Auto mit zwei Personen an Bord ist am Dienstag in Hinzenbach (Bezirk Eferding) auf einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst und zehn Meter weit mitgeschleift worden.

Laut Polizei soll der 31-jährige Autofahrer nicht wie vorgeschrieben vor den Gleisen angehalten. Der Lokführer leitete eine Vollbremsung ein, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern.

laumat.at/Matthias Lauber

Der Lenker blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, sein 58-jähriger Beifahrer wurde ins Spital eingeliefert. Am Triebwagen entstand leichter Sach-, am Pkw Totalschaden. Der Lokführer und die Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt.