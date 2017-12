Zu laut: Bauarbeiter mit Messer bedroht

Baustellenlärm hat einen Pensionisten am Montag in Enns (Bezirk Linz-Land) derart in Rage versetzt, dass er sich ein Messer holte und einen 19-jährigen Arbeiter mit dem Umbringen bedrohte.

Stemmarbeiten in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses kurz vor 9.00 Uhr dürften dem 62-Jährigen derart zugesetzt haben, dass er völlig die Nerven verlor. Nachdem schon mehrere Tage gearbeitet wurde, wurde es zu viel für den Pensionisten und er zog einfach den Stromstecker, damit wieder Ruhe einkehre.

pixabay/LoboStudioHamburg

Da hatte er aber nicht mit dem arbeitswilligen 19-Jährigen gerechnet, der sein Stemmeisen wieder ansteckte. Der Pensionist zog noch einmal den Stecker. Als er dann hörte, dass sich der Arbeiter wieder mit dem Lift auf den Weg zur Steckdose machte, holte er ein Klappmesser und wartete mit der Waffe in der Hand im Stiegenhaus auf den 19-Jährigen.

Drohung mit Messer in der Hand

Die Drohung des entnervten Pensionisten war unmissverständlich. Sollte der fleißige Stemmer noch einmal das Kabel einstecken, werde er ihn aufschlitzen.

De Polizei wurde gerufen und die Beamten nahmen den 62-Jährigen gleich mit auf die Wache. Als er dort auch noch die Polizisten mit dem Umbringen bedrohte, wurde die Staatsanwaltschaft Steyr eingeschaltet. Diese veranlasste die Überstellung des Mannes in die Justizanstalt.

Am Dienstag entscheidet ein Richter, ob der Ennser wieder freigelassen wird.