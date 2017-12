Streit um „geheim gehaltenen“ Sozialbetrug

Nach einem Millionenbetrug zweier Mitarbeiter eines Sozialvereins werfen ÖVP und FPÖ Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) vor, diesen Fall wegen der Wahl „geheim gehalten“ zu haben. Laut Gerstorfer habe aber LH Thomas Stelzer (ÖVP) seit Wochen davon gewusst.

Stelzer dürfte seit Wochen von dem Betrugsfall gewusst haben, so Gerstorfer, denn die Finanzabteilung, die zur Zuständigkeit Stelzers zählt, sei bei einem Treffen am 3. Oktober von dem Betrugsfall informiert worden.

Land und Behinderte um 1,5 Mio. Euro betrogen

ÖVP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer spricht von einem „Skandal“, für FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr „stinkt der Fall zum Himmel“. Gemeint ist damit der mutmaßliche Betrug durch zwei Mitarbeiter eines Sozialvereins. Sie sollen mit fingierten Rechnungen das Land und die betroffenen Behinderten um rund 1,5 Millionen Euro betrogen haben soll. Die Kripo ermittelt seit längerem – mehr dazu in Sozialbetrug über rund 1,5 Mio. Euro (ooe.ORF.at).

ÖVP: „Parteipolitik wichtiger als Sachpolitik“

Der Fall sei Gerstorfer bereits seit September bekannt und sei geheim gehalten worden, so Hattmannsdorfer gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Der Verdacht liegt nahe, dass Birgit Gerstorfer den Skandal wegen der Nationalratswahl und vor allem jetzt wegen der aktuellen sozialpolitische Debatte bewusst nicht öffentlich gemacht hat. Denn der Skandal schadet natürlich ihrer politischen Linie und ihrer Stimmungsmache, die sie derzeit betreibt. Ich glaube, man muss ihr schon vorwerfen, dass ihr die Parteipolitik wichtiger als die Sachpolitik ist.“

Gerstorfer: „Bericht lag am 31. Oktober vor“

Gerstorfer weist diesen Zusammenhang mit der Nationalratswahl am 15. Oktober entschieden zurück, wie sie gegenüber dem ORF Oberösterreich sagte: „Die Wahl hat überhaupt keine Rolle gespielt, weil zum Zeitpunkt der Wahl das Ausmaß des Betruges noch gar nicht bekannt war und sich die Details erst Zug um Zug entwickelt haben.“

Auf die Frage, ab wann sie konkret davon gewusst habe, dass das Land OÖ geschädigt wurde, sagte Gerstorfer: „Wir haben diese Vermutung schon zu Beginn gehabt, wussten aber nicht in welchem Ausmaß. Dieses ist durch den Bericht der KPMG (Wirtschaftsprüfer; Anm.) bekannt geworden. Der Bericht lag am 31. Oktober vor.“ Und erst an diesem Tag und damit nach der Nationalratswahl sei der Betrug bestätigt gewesen, so Gerstorfer.

„Stelzer wusste seit Wochen davon“

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dürfte nach Recherchen von Landesrätin Birgit Gerstorfer auch seit Wochen von dem mutmaßlichen Betrugsfall gewusst haben. Am späten Sonntagnachmittag erhielt sie aus ihrer Fachabteilung die Mitteilung, wonach am 3. Oktober die Finanzabteilung, die zur Zuständigkeit Stelzers zählt, bei einem Treffen über den mutmaßlichen Betrugsfall informiert worden sei.

Am 7. November habe diese dann Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingebracht, so Gerstorfers Informationen. Von einer Geheimhaltung, wie die ÖVP ihr vorhält, könne nicht die Rede sein. Im Büro des Landeshauptmannes war Sonntagabend niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Mahr: „Spitze des Eisbergs?“

Mahr stellt sich die Frage, ob dieser Fall nicht nur die Spitze eines Eisbergs ist. Er ist für eine lückenlose Überprüfung aller Vereine, die vom Land für Betreuungsleistungen bezahlt werden.