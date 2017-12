Sozialbetrug über rund 1,5 Mio. Euro

Im Bezirk Freistadt hat die Polizei einen groß angelegten Sozialbetrug aufgedeckt, bei dem über Jahre hinweg Unterstützungszahlungen für behinderte Menschen hinterzogen wurden.

1,5 Millionen Euro Schaden hat die Polizei bereits festgestellt, die Ermittlungen dauern aber noch an. Über drei Jahre hinweg soll ein Paar aus dem Bezirk Freistadt gefälschte Rechnungen an das Land Oberösterreich gestellt haben und Unterstützungsgelder für behinderte Menschen unterschlagen haben. Die beiden Beschuldigten arbeiten für einen Sozialverein, der Behinderte unterstützt. Das Land Oberösterreich überweist diesem Verein monatlich einen Fixbetrag, den dieser an die Berechtigten weiterleiten soll.

Unterstützungsgelder kamen zum Teil nicht an

Dieses Geld ist bei den Behinderten aber nur teilweise oder zum Teil gar nicht angekommen und soll von den beiden Verdächtigen unterschlagen worden sein. Landeshauptmann Thomas Stelzer hat eine sofortige Überprüfung der Sozialabteilung durch die interne Revision des Landes angekündigt. Denn dort müsse man untersuchen, ob die Abwicklung und Kontrolle der Förderungen effektiv genug seien.