Schwere Unfälle in der Nacht auf Donnerstag

Mehrere schwere Unfälle haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Oberösterreich ereignet. Auf der Westautobahn stießen mehrere Fahrzeuge zusammen und in Altmünster verunglückten drei Männer mit einem Auto.

Ein 23-jähriger Fahrer hatte im Ortsgebiet von Altmünster die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Laut Polizei, weil er zu schnell unterwegs war. Wie der Alkotest später ergab, war der Mann alkoholisiert. Das Auto krachte gegen die Mauer einer Hauszufahrt. Der Aufprall war so heftig, dass der 44-jährige Beifahrer aus dem Wagen geschleudert wurde. Der Mann erlitt, wie auch der Fahrer und ein weiterer Fahrzeuginsasse, ein 16-jähriger Bursch, schwere Verletzungen.

Unfall auf der A1 bei Seewalchen

Fast zur gleichen Zeit ereignete sich auf der Westautobahn bei Seewalchen ebenfalls ein Unfall: Ein 26-jähriger Autofahrer aus Regau war auf einen Wagen, der einen Anhänger zog, aufgefahren. Der auf dem Anhänger transportierte Traktor stürzte auf die Fahrbahn, ein nachfolgender Lenker prallte gegen die Unfallfahrzeuge. Der 26-Jährige besitzt keinen Führerschein. Erst vor zwei Monaten hatte er ebenfalls einen Unfall verursacht, damals stand er unter Drogeneinfluss.

Einen weiterer Unfall hat sich auch im Bezirk Wels-Land ereignet. In Stadl-Paura ist am Abend ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.